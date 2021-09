¿Por qué un opositor respaldó la reforma tributaria de Duque?

El senador Jorge Guevara de la Alianza Verde, ha recibido fuertes críticas de parte de sus compañeros de la oposición y también en las redes sociales por haber apoyado la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

Ante esto, el legislador decidió tomar la palabra para defenderse de los señalamientos en su contra y para afirmar que este proyecto, que ya pasó a sanción presidencial, no es tan malo como lo señalan sus compañeros de bancada.

Para Guevara, una ley que recaude 15 billones de pesos en este momento de crisis, es fundamental.

“Nos quieren pedir que hagamos la reforma petrista en el Gobierno de Duque y como eso no ocurre entonces nos retiramos, pero no, no me retiré porque me parece 15 billones de pesos en esta coyuntura sin afectar a la clase media y trabajadores es importante”, indicó.

El Congresista aclaró que siempre ha sido un líder político alternativo y seguirá defendiendo la clase media y trabajadora del país. "No soy un radical de siete suelas, que en vez de avanzar retrocede", dijo.

“Logramos retirar de la reforma el tema de la congelación salarial, no va la reestructuración del Estado que implica que muchos trabajadores se vean afectados y no se va afectar tampoco a la clase media”, insistió.

El senador Guevara indicó que la nueva reforma tributaria, aunque no garantiza la renta básica de un salario mínimo como venía planteando la oposición, los recursos que se repartirán ayudarán a combatir la pobreza.

“Hay unos avances, hay cosas importantes, yo no soy de la política de todo o nada, entonces yo la apoyo. Voy a defender esta reforma por el país y a decir que esta reforma no afectó a los empleados, ni a la clase media, ni a las personas naturales, así que digan lo que quieran en las redes”, manifestó.

Dijo que es inaceptable que algunas personas estén promoviendo una “campaña para joderlo a uno, para criminalizarlo a uno por el voto”. El senador Guevara manifestó que seguirá trabajando y dando la lucha política desde la Coalición de la Esperanza.