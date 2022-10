Por supuestos ‘micos’ en ley de paz total se frustra aprobación del proyecto

Aunque se tenía previsto que este miércoles se llevara a cabo la votación del proyecto de ley que le otorga facultades al presidente Gustavo Petro para implementar la denominada paz total, la aprobación de la iniciativa se frustró por cuenta de reparos expresados por varios congresistas.

La inclusión, a última hora, de algunos artículos polémicos que muchos han considerado como ‘micos’, llevaron a que la iniciativa tuviera que aplazarse para la próxima semana.

Varios parlamentarios expresaron no estar de acuerdo con la propuesta para que el presidente Petro pueda indultar a los miembros de la Primera Línea señalados de cometer delitos en el marco de las protestas ciudadanas.

Adicionalmente, consideran completamente inconveniente que dentro de esta Ley de Orden Público se trate de incluir un marco normativo para garantizar el sometimiento de las organizaciones criminales vía decreto y no a través de otro proyecto de ley.

El senador Iván Cepeda reconoció que estas dos propuestas dañaron el quórum y de paso frustraron la aprobación de la ley.

“Como toda ley compleja suscita polémica, el Presidente fue muy claro en que nosotros vamos a abogar para que los jóvenes que estén injustamente en las cárceles queden en libertad. Este artículo cuenta con el aval del Gobierno y vamos a hacerlos votar, esto tiene posiciones diferentes, las respetamos, pero nosotros vamos a insistir”, dijo Cepeda.

Cepeda aseguró que la votación de este polémico artículo es un punto de honor para el presidente Gustavo Petro y también para los miembros de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que seguirán defendiendo la posibilidad de otorgarles beneficios a los jóvenes afectados durante las manifestaciones y advierte que estudiarán esta propuesta a fondo.

“Dañar un bien me parece que no el gran acto que amerite que la sociedad no revise la posibilidad de que haya un perdón allí, además de que habría que contextualizad adecuadamente como se va a reparar ese daño, porque creo que hay que mirar todas las partes”, sostuvo.

El ministro dijo que “un delito de violencia sexual que se haya dado en el marco de la protesta no puede ser objeto de un indulto o una amnistía, tiene que ser directamente ligado a la misma actividad de la protesta que se volvió agresiva, pero debe darse en el contexto, no es sacar una pistola y matar a otro de buenas a primeras, ni violar a alguien, ni torturar a alguien”.

El senador Ariel Ávila, coordinador ponente del proyecto de paz total, advirtió que hará los ajustes respectivos en el texto de la iniciativa para dejar claro que tipo de delitos cometidos en las protestas pueden ser amnistiados y cuáles no.

“Vamos a clarificar que los delitos o crímenes graves de lesa humanidad, tortura o genocidio, pues no son amnistiables, es decir que una persona que bloqueo una vía puede ser amnistiado, pero si hay un asesinato de por medio, pues no será amnistiado”, indicó.

La discusión del proyecto de ley de paz total se aplazó para el lunes y martes de la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado por las plenarias de Senado y Cámara respectivamente.