Precandidatos presidenciales uribistas rechazaron la despenalización del aborto

Rafael Nieto, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera y Óscar Iván Zuluaga, los cinco precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia de la República, participaron en un foro en Medellín.

A propósito de la discusión que actualmente se adelanta en la Corte Constitucional, los dirigentes se refirieron a la práctica del aborto.

Óscar Iván Zuluaga aseguró que defiende la vida en todo momento. "Yo soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte. No estoy de acuerdo con que la Corte Constitución vaya a derogar lo que hoy está en la Constitución sobre las tres causales", dijo.

Entre tanto, María Fernanda Cabal afirmó que se debe incentivar la planificación familiar. "La propaganda abortista me parece que es denigrante, una mujer se tiene que respetar a sí misma. Si tenemos la capacidad de llevar un hijo en nuestro vientre, cómo le vamos a hacer propaganda a la muerte", señaló.

Paloma Valencia recordó el caso de una joven que interrumpió el embarazo hace un año y medio, pese al clamor del padre del bebé. "No creo en la ampliación de las causales que tiene hoy la Corte Constitucional. Me parecería absolutamente abusivo que imponga una decisión tan amplia. No pueden hacerse abortos como el de Popayán, de casi nueve meses, porque era un bebé que se podía sostener", señaló.

Por su parte, Rafael Nieto expresó que tampoco está de acuerdo con la eutanasia. "Creo en la vida desde la concepción, lo he dicho públicamente. Por lo mismo, tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia. No creo que la criatura que se está gestando sea parte del cuerpo de la mujer y que pueda disponer como si fuera parte de su cuerpo", indicó.

Alirio Barrera dijo que estos temas se los deja a la Corte Constitucional. "Pienso que Colombia tiene problemas más difíciles y crisis más arraigadas que debemos solucionar. Esto se lo dejo a la Corte", aseguró.

Empleo, emprendimiento y educación fueron otros temas que se debatieron. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo en el foro, anunció que el candidato del Centro Democrático que sea elegido para aspirar a la Presidencia estará acompañado de los otros cuatro precandidatos, quienes serán sus jefes de debate.