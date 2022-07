Preocupa que Petro no se ha posesionado y ya está dando órdenes: Paloma Valencia

“Y luego uno encuentra fallos como el del Tribunal de Cundinamarca que siempre favorece al grupo de Gustavo Petro, diciendo que la lista se cae y se cae por una razón que uno encuentra posible pero también se ha podido no caer, digamos que lo que me preocupa es ese sentimiento que empieza parecer de qué Petro empieza a ser un presidente que le ordena a todas las demás instituciones, que no respeta a la separación de poderes”, indicó.

Con relación al Congreso, la senadora refirió que, “las instituciones como el Congreso de la República que es un espacio de mermeladas, de políticos de pocas condiciones y por lo tanto son parásitos del poder que siempre están con el gobernador de turno, empiezan a pasarse para allá”.

“Entonces estos fallos que vimos durante el gobierno Duque dándole la razón a Petro se van a volver de pronto un mecanismo para ir sometiendo todo lo que no sea el presidente todo lo que el presidente electo quiere”, concluyó.