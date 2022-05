Luis Felipe Henao, jefe de campaña de Federico Gutiérrez, señaló que está semana presentarán las denuncias penales y disciplinarias en contra de algunas acciones de la campaña de Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Mundo, Henao explicó que “el acoso es permanente, lo confesó el abogado de la campaña de Gustavo Petro, Miguel Ángel del Río. Nos tenía espiados y vigilados, me bloquearon Instagram, no pude entrar, lo intentaron con Twitter y alcancé a reaccionar y lo mismo me ha pasado con las cuentas del WhatsApp”.

“El acoso es ya un tema casi delincuencial, el que se anuncie un seguimiento, el que se anuncie que se va a quemar un candidato. Lo que está haciendo Ariel Ávila de montar un 'fake news' como lo hizo a Carlos Fernando Galán, pues esto ya sabemos que viene una campaña muy dura y que estos días de acá a la primera y segunda vuelta, van a ser muy fuertes”, agregó.

Asimismo, dijo que, “estas denuncias las estamos presentando a la Fiscalía. Tenemos un equipo jurídico y estamos tipificando los delitos porque acá hasta un concierto para delinquir puede darse”.