Presidencia desmintió que Duque le negara una reunión a Claudia López

En las últimas horas, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que le pidió una cita al presidente Iván Duque y que no se le había concedido, debido a la ocupada agenda del primer mandatario, por lo que fue remitida a sus ministros.

Tras sus declaraciones, fuentes de la Presidencia de la República aseguraron a RCN Radio que dicha versión no era cierta y que no se le había negado ninguna cita, ya que desde el Gobierno Nacional y en especial desde la Presidencia, se tiene un canal directo de comunicaciones con la mandataria de los capitalinos.

“Llevo pidiendo una reunión desde antier (21 de abril) y no me recibieron, me dijeron que con los ministros”, dijo López durante una entrevista.

Cabe recordar que en los últimos días, el presidente, Iván Duque, dijo que “no es momento para pugilatos políticos”, luego de unas declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá, en las que criticó las recientes decisiones del Gobierno con respecto a la reactivación de varios sectores económicos.