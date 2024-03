Presidencia explica con ABC la propuesta de Petro de una Asamblea Constituyente

La Presidencia de la República compartió un documento a los medios de comunicación, en el que explica la propuesta del presidente Gustavo Petro de querer avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente para reafirmar "el cambio que lo elogió" en el 2022.

A través de un ABC, el Gobierno señaló que "el presidente no decide el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente (…) proceso constituyente que ha propuesto el Presidente no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda”.

El texto agrega que "el Presidente asegura que lo fundamental para ser aprobado en un proceso constituyente está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar”.

En ese sentido, el documento destaca que aunque los electores de Gustavo Petro no votaron contra la Constitución del 91, “votaron para cambiar el régimen de facto que había o que hay”.

El ABC de tres páginas contiene seis puntos que según la Presidencia de la República, requieren atención urgente u objetivos que pueden alcanzarse dentro del marco constitucional, utilizando los mecanismos de participación ciudadana existentes:



- Implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior.

- Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas, que deben abordarse con premura.

- Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua.

- Reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición.

- Propuesta alrededor del reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado.

● Cambio climático.

● Establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.

Según la Presidencia, “la Constitución de 1991 no se aplicó (...) las confesiones ante la justicia de los actores de la guerra de las últimas décadas lo que demuestran es que después de la Constitución del 91, en lugar de construir el Estado Social de Derecho que proponía, se construyó un régimen mafioso”.



Otros de los puntos que se incluyen es la No reelección de Gustavo Petro. “El presidente insiste en que no está buscando una reelección presidencial ni la ampliación de su mandato y asegura que no impulsará reformas o una constituyente en ese sentido”, señala el texto.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención del documento son los 'cabildos abiertos'. Alí, el texto señala que se puede “convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite”.