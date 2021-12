Presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, no aspirará al Congreso en 2022: "Quiero descansar"

Tras protagonizar un escándalo en el país, después de confirmarse el plagio en su tesis de maestría en la Universidad Externado de Colombia, la presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias por el partido Centro Democrático, reveló que no presentará su nombre, ni participará en los próximos comicios.

En conversación con RCN Radio, la Congresista reveló que “por ahora quiero descansar, llevo 13 años de corrido en esto (la política) y me siento cansada. Quiero un espacio para mí”, dijo.

Arias, quien es investigada por la Corte Suprema de Justicia por el plagio de su tesis de maestría, agregó que tiene otros proyectos en mente y en su vida personal.

“Dejar que me sorprenda la vida”, puntualizó.

En medio del escándalo de plagio, la Congresista ha negado en varias ocasiones que hubiese cometido copia en su trabajo de grado. En ese sentido, indicó que la Universidad nunca escuchó su testimonio de los hechos antes de hacer público el caso de plagio.

“La universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aun así hoy dice que hay un plagio”, recalcó.

Además, cuestionó cómo la Universidad, sin tener el documento original de su tesis de maestría, pudo determinar el supuesto plagio.

“La Universidad ha dicho que no tiene el documento original de mi tesis. Entonces yo me preguntó: ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis?, ¿quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, cuestionó.

Este jueves, al término de la plenaria en la cámara baja, Arias le deseó a sus colegas éxitos en los próximos comicios.

“Les quiero desear a todos los que van a estar este fin de semana en proceso de inscripción de sus candidaturas muchos éxitos, que tengan una exitosa campaña y siempre basada en el respeto entre nosotros, que independientemente de las ideologías y los partidos somos seres humanos y meceremos cada uno de nosotros respeto. Muchos éxitos a todos ustedes”, puntualizó.