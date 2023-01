Presidente de la Cámara cuestionó al Gobierno Petro por nombramientos diplomáticos

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, uno de los congresistas más cercanos al gobierno Petro, envió un oficio al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, donde expresa su preocupación por los nombramientos de quienes hoy día integran el cuerpo diplomático de Colombia.

Según el legislador, no se está teniendo en cuenta a quienes han hecho carrera diplomática y han hecho méritos para asumir esos cargos.

“Considero que, como lo he creído y defendido desde hace años, nuestro cuerpo diplomático debe avanzar en mayor participación de funcionarios de carrera, siguiendo los estándares internacionales, avanzando en transparencia e incentivando el mérito de los funcionarios que, con compromiso patriótico, hacen carrera diplomática”, señaló Racero.

Agregó que la carta fue remitida hace más de un mes al alto funcionario del Gobierno, sin embargo, no obtuvo respuesta, por lo que procedió a hacer los cuestionamientos en público.

“Hace más de un mes envié requerimiento a @CancilleriaCol sobre preocupación en nombramientos. Y no he obtenido respuesta. Hay un compromiso de campaña que se debe cumplir. He canalizado mi inconformismo por vía institucional, pero ante silencio manifiesto públicamente descontento”, dijo en Twitter.