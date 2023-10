Presidente del Colpensiones confirma que ya hay consensos para aprobar la reforma pensional

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció que está a la expectativa de que el Senado de la República cite el segundo debate en la plenaria del proyecto de reforma pensional, que ya avanzó en la Comisión Séptima.

Dussán dijo que la citación para discutir la iniciativa se hará después de que pase la contienda electoral del próximo 29 de octubre.

En el marco del Festival Mundo C, que se realizó en el Colegio Cafam como parte de la celebración del Día del Pensionado, el funcionario indicó que la iniciativa tiene los apoyos necesarios para seguir su trámite en el Congreso de la República.

“Nosotros esperamos que el presidente del Senado nos ponga la fecha para iniciar el debate en la plenaria del Senado sobre la reforma pensional, pero tenemos un acuerdo mayoritario, los partidos políticos que van a votar la reforma”, indicó.

Lea también: Duro golpe al bolsillo: colombianos tendrían que pagar hasta $3 millones por importante impuesto

Subrayó que no se puede ocultar que se tienen voces que no están a favor de la iniciativa del Gobierno; sin embargo, advirtió que la lucha será demostrarle a esas personas los alcances que tiene este proyecto que le apunta a tener un mayor número de personas pensionadas en el país.

“Estamos en controversia normal, hace 30 años se hizo la ley 100 y Colpensiones empezó hace 12 años a pensionar en reemplazo del Seguro Social y finalmente serán los colombianos los que se darán cuenta que es más importante estar en una institución como Colpensiones que es del Estado colombiano, que tiene fortaleza económica y un equipo preparado profesionalmente con los desafíos de una nueva tecnología que cotidianamente vamos a ir decorando, hasta tener un fenómeno de los más modernos con robot e inteligencia artificial, de tal manera que vamos a tener para los próximos 30 años instituciones fuertes en el campo pensional, de la salud y la parte laboral”, sostuvo.

“Las economías de las naciones son cambiantes, con fenómenos de crisis y altibajos de éxitos y que obedecen a la política de la economía mundial, es así como los modelos económicos del mundo han fallado, el chino, europeo y el americano, los neoliberales, los social demócratas y comunistas en general cada uno tiene un fenómeno de economía, pero lo que nunca se quiebra es el Estado”, subrayó.

Recalcó que en el caso del Estado colombiano se tiene la responsabilidad de la puesta en marcha de este sistema que le permite a las personas mejorar su calidad de vida.

Le puede interesar: Raúl Ocampo, novio de Alejandra Villafañe, se despide de la actriz con emotivo mensaje

“El Estado colombiano tiene la responsabilidad e inteligencia de actuar, la pregunta es cuando se hizo la Ley 100, se preguntó si estaba justificado desde el punto de vista económico, cuando crearon a Colpensiones lo hicieron?... lo que pasa es que hoy hay dos políticas de orientación económica la del pasado que fue la neoliberal y que fue un fracaso y nosotros tenemos una política sostenible que dirige el presidente de Colombia Gustavo Petro; y que es además un excelente economista”, sostuvo.

En el marco de este evento, el presidente de la entidad aclaro que 25 millones de colombianos que hoy están activos en la parte laboral, van hacer parte de Colpensiones una vez se apruebe la ley.

“Es importante señalar que de estos 11 millones que están en los fondos privados de pensiones los cuales no cotizan, pero a esto súmele 4 millones de los 7 millones y medio que en Colpensiones no están cotizando, por lo que en total serían 15 millones de colombianos que en la actualidad no están cotizando porque no hay empleo, porque se descuidaron, las empresas no fueron irresponsables y por múltiples factores, por lo que hay que buscar una solución para que este número de personas que tienen las posibilidades de cotizar, de completar las semanas antes de los 57 años en el caso de las mujeres y 62 años hombres, podamos llevarlos a un sistema pensional normal”, explicó.