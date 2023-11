Presidente del Congreso abre la puerta para aplazar la reforma pensional hasta el otro año

“Me parece muy importante, nutrido y profundo que ha hecho la Cámara a la reforma a la salud, Colombia lleva como 30 años sin hacer las reformas necesarias, entre ellas que la salud debe revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada, no vamos a querer que se evacúe en tres o cuatro meses", dijo.

Agregó que, "todo lo que ha sido ese examen minucioso y detenido es conveniente. Estamos a la espera, respetando las decisiones que tome la Cámara de que llegue al Senado para ser tramitada en la Comisión VII y luego en el pleno del Senado”.

Iván Name afirmó que ya no hay tiempo para sacar adelante en todos sus debates las reformas que están en el seno del Congreso, pero advierte que las mismas deben ser convenidas y acordadas entre todos los sectores, porque de lo contrario no podrían ser aprobadas.