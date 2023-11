Presidente del Congreso advierte “estancamiento” de algunas reformas de Petro

Durante la apertura del foro organizado por el Congreso sobre la reforma pensional que presentó el Gobierno, el presidente del Senado, Iván Name, se refirió al trámite de las iniciativas sociales que no han podido avanzar de forma satisfactoria.

Name reconoció que varias de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro están estancadas, pero aseguró que ninguno de los proyectos está siendo visto con indiferencia, ya que a todas se les está dando el debate correspondiente.

“Aquí tenemos reformas para todo y aquí vamos a tramitarlas, ojalá que surjan buenos modales que tanta falta hacen, para que las cosas prosperen en medio de la mejor buena voluntad”, sostuvo.

“Este tiempo de Petro, donde todos los días anuncian una reforma distinta, algunas van llegando, otras están estancadas, pero que no se piense que alguna la ha visto con indiferencia el Congreso”, indicó.

Sobre la reforma pensional, Name dijo que espera que el proyecto pueda salir adelante, teniendo en cuenta la crisis por la que está atravesando el sistema pensional en el país.

“Que no sea el Congreso un lavatorio de manos de una sociedad que no le gusta mirarse al espejo, somos el reflejo de esta sociedad, esperamos mejorar, no ser perfectos y esperamos que esta reforma, que por 30 años no se ha dado, se pueda dar”, indicó.

Dijo que la democracia es lo único que garantizará que las propuestas legislativas puedan salir adelante. “El Congreso tiene toda la disposición, es el alma de la democracia y la democracia no es lo mejor, pero es lo menos malo”, finalizó.

El presidente del Senado, Iván Name, lidera las reuniones con los voceros del Gobierno nacional para destrabar el trámite de la reforma pensional en la plenaria.