Presidente del Congreso niega vínculos con ‘Los Rastrojos Costeños’

Luego de que la Corte de Suprema de Justicia abrió una indagación contra el presidente del Congreso de la República Iván Name, por presuntos vínculos con un grupo armado ilegal conocido como ‘Los Rastrojos Costeños’, el funcionario salió al paso ante los señalamientos y desmintió tener cualquier vínculo con ese grupo ilegal.

Fue a través de su cuenta de X, que el senador Name hizo varias precisiones sobre el trayecto de su carrera y defendió su buen nombre.

En contexto: Corte Suprema de Justicia abre indagación a Iván Name

“He conocido por versiones periodísticas que la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia adelanta actuaciones relacionadas con una declaración de un tercero realizada hace una década. En mis más de cuarenta y cinco años de vida pública todas mis acciones se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos”, sostuvo.

Name afirmó que todo se trata de infundios que tienen como propósito enlodar su nombre, pero se mostró dispuesto a acudir ante las autoridades pertinentes para dar las explicaciones que refieran sus jueces naturales.

“Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre, para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular”, manifestó.

Lea: Senado decretó moción de duelo tras muerte de Piedad Córdoba

“Acudiré ante las instancias que resulten pertinentes para aclarar cualquier inquietud que se cierna sobre mi actuar, no solo en cumplimiento de mi deber como servidor público, sino en el convencimiento del respeto por la institucionalidad”, añadió.

Este proceso fue abierto el 21 de noviembre del 2023, por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, tras unos testimonios que advierte que supuestamente este grupo ilegal apoyó a Iván Name y también al senador José David Name para supuestamente obtener poder sobre algunas tierras en departamento del Atlántico.