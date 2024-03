Presidente del Congreso rechaza presiones del Gobierno para aprobar reformas

El presidente del Congreso, Iván Name, arremetió contra el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, por afirmar que en el legislativo se está frenando el trámite del proyecto de Reforma Pensional.

El senador Name manifestó que el ministro Velasco no le puede poner el ritmo al Congreso porque no lo acepta y no se va a dejar maltratar de un ministro altisonante.

"Desconozco cual es el arrebato que tiene el ministro del Interior, para poder indicar una actitud tan poco cierta, teniendo en cuenta que la semana pasada se le dedicaron dos días al tema de la reforma pensional", manifestó.

Para el presidente del Congreso de la República, el país no se va a paralizar para estudiarle los temas al Gobierno y que lo demás sea como si se acabara el mundo.

Advirtió que por ningún motivo va a permitir que el ministro Velasco lo presione, para que se tramiten sus reformas en el Congreso, "lo que él debe entender es que también se deben estudiar otros temas", acotó.

"A los senadores yo no puedo llevarlos obligados a las sesiones, recordemos que estuvimos dos días en torno al tema y el próximo momento de su trámite va a ser el próximo miércoles , teniendo en cuenta que el martes tenemos el debate sobre el colapso en que se encuentra la Costa Atlántica, por las altísimas tarifas de la energía eléctrica", señaló el congresista.

Name también habló sobre un hipotético caso en el que el presidente Gustavo Petro, decidiera implementar dichas reformas, por vía decreto, "no le va convenir ni a la Constitución Política , ni a la ley ya que tendría unas consecuencias muy graves, en un Estado de derecho donde no prevalece una voluntad dictatorial, ni totalitarista sino de las fuerzas que analizan y deciden el destino de una Nación", dijo.