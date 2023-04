Presidente del Icetex, a responder por aumento de tarifas a jóvenes beneficiarios

A la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue citado el presidente del Icetex, Mauricio Toro, quien deberá responder por las múltiples denuncias de jóvenes beneficiarios sobre el aumento de las tarifas en cerca de 270.000 pesos en los últimos meses.

El debate fue citado por el representante a la Cámara, Hernando González, de Cambio Radical, quien aseguró que “los jóvenes se han sentido defraudados ante la promesa de que la reducción al 0% de tasa de interés se vería reflejado en sus cuotas mensuales”.

También indicó que factores adversos como el aumento del Índice de Precio al Consumidor IPC (de un 5,62% en el 2021 a un 13.12% al cierre de 2022), sumado al aumento en las matrículas de las universidades, ha provocado un gran impacto en los jóvenes que ya llevan avanzados sus estudios.

“Hemos citado a este debate para mirar qué soluciones y qué caminos hay que tomar para que los jóvenes que estaban esperanzados en que los anuncios del Icetex se hicieran realidad, puedan continuar con sus estudios sin dificultades”, explicó.

En el debate que se realizará este martes 25 de abril a las 10:30 a.m, Mauricio Toro también deberá dar respuestas sobre la posibilidad de que la tasa 0% no pueda cumplirse, ya que de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, “en caso de que el Ministerio de Hacienda no inyecte los recursos demandados, el alza de las tasas de interés de los créditos educativos comenzaría desde mayo”.

“Actualmente los créditos estudiantiles tienen beneficios en tasas con una reducción del 12 al 3%. Por lo menos, 1.200.000 estudiantes podrían resultar aún más afectados, si no se giran los recursos suficientes”, puntualizó el representante de Cambio Radical.