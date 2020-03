Presidente Duque avala simulacro de aislamiento de Claudia López en Bogotá

"He dicho que las medidas que buscan hacer pedagogía son bienvenidas y con este decreto no estamos buscando que no se haga el simulacro, todo lo contrario, que estos ejercicios para enfrentar el Covid-19 parta de la base de una coherencia con las medidas sanitarias del Ministerio de Salud", afirmó Duque.

El jefe de Estado dijo que este jueves están reunidos tanto el equipo de Gobierno como de la Alcaldía de Bogotá coordinando el simulacro para que "se pueda desarrollar en Bogotá considerando las respectivas excepciones".

Le puede interesar: Por primera vez en la historia el dólar supera los $4.200

"Aquí no hay peleas y si hay personas que quieren a tratar de generarlas no vamos a caer en eso", agregó.

Duque reiteró que debemos estar unidos para enfrentar la pandemia que ya deja en el mundo más de 9.000 muertos.