Desde Madrid, el presidente Iván Duque aseguró este viernes que el expresidente Juan Manuel Santos "hubiera podido ahorrarse muchos traumas" para Colombia, ya que "el haber puesto la paz como un concepto electoral no le hizo bien al país".

En la segunda jornada de su visita oficial a España, Duque participó en la Tribuna organizada por EFE y Casa de América, en la que contestó a las preguntas de la presidenta de la agencia internacional de noticias española, Gabriela Cañas.

"La paz siempre ha sido un tema que ha unido a Colombia, pero el haberla puesto como un fenómeno electoral fracturó a nuestro país", dijo el mandatario al ser preguntado sobre Santos.

Según Duque, el tratar de dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz generó "unas heridas muy profundas, cuando en realidad los únicos enemigos ha sido los que desde la violencia han tratado de desequilibrar las instituciones".

"Creo que si (Santos) hubiera presentado una mayor apertura a escuchar también otras visiones para construir un gran acuerdo colectivo nos hubiéramos ahorrado momentos muy difíciles de nuestra historia", añadió.

Sin embargo, el mandatario colombiano reconoció los avances durante el periodo presidencial de Santos en muchos temas sociales, sobre los que su Gobierno ha seguido construyendo, "pero también mantenemos la firmeza de poder hacer cambios y modificaciones frente a aquellas cosas que no han tenido buenos resultados".

Duque también dio su percepción sobre el expresidente Álvaro Uribe, de quien dijo que devolvió a Colombia la esperanza después de momentos muy difíciles.

"Le tocó enfrentar unos fenómenos de violencia muy crudos y dejó un país en una senda de prosperidad y de insertarse más a la economía mundial, con grandes avances sociales. Creo que es un gran patriota y una persona que le ha servido muy bien a Colombia", apostilló.

El presidente colombiano aseguró que durante los tres años que lleva en la jefatura del Estado ha mantenido buenas relaciones con la mayoría de los presidentes latinoamericanos, pero resaltó especialmente la que tiene con el chileno Sebastián Piñera, "un hombre de Estado y con gran solvencia en múltiples temas".

Negociaciones de Venezuela

Sobre las negociaciones que adelantan en México el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el presidente Duque dijo que es escéptico ya que, a pesar de valorar el "esfuerzo realizado por parte del Gobierno interino en sentarse con la dictadura", el único resultado válido sería la convocatoria "cuanto antes" de elecciones presidenciales "libres y trasparentes".

"Yo valoro que haya un esfuerzo de la resistencia democrática por parte del Gobierno interino en sentarse con la dictadura, porque al final del día eso es una forma en la que la dictadura reconozca que el cerco diplomático la ha llevado a ese tipo de presión. Eso me parece positivo", indicó el mandatario colombiano a Cañas.

Pero aclaró que su escepticismo se debe a la certeza de que la solución que tiene que emanar de ese proceso es una sola: "que haya cuanto antes una elección presidencial trasparente, segura, con una detallada supervisión internacional y que permita el reverdecer de la democracia y el fin de la dictadura en Venezuela".

En respuesta al porqué de su reacción frente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, Duque aseguró que "no se trata de una terquedad unilateral o personal", ya que el anterior Gobierno colombiano no reconoció los resultados de las "entre comillas" elecciones que proyectaban ya su mandato: "Y cuando yo llego a la presidencia mantengo esa política de Estado".

Izquierda latinoamericana

Duque se mostró asimismo preocupado por la situación de Nicaragua, "por el modelo de dictocracia que cada elección va minando más libertades y va amenazando el orden institucional; también que haya encarcelamientos de opositores políticos de manera poco clara y poco transparente, la persecución a Sergio Ramírez (...)".



"Y yo ya veo que países como Estados Unidos no van a reconocer los resultados del proceso electoral y creo que ningún país que haya sido signatario de la Carta Democrática Interamericana puede reconocer un proceso electoral que a todas luces es antidemocrático".

Respecto a su propio país, aseguró que los colombianos "cada vez tienen más claridad de que hay que rechazar los extremos", y que "no es en la extrema derecha ni en la extrema izquierda donde están las soluciones de Colombia".



"Yo soy una persona que me defino del centro extremo, eso quiere decir que creo en los equilibrios democráticos, en la seguridad como valor democrático, pero siempre con el apego estricto a los derechos humanos", dijo.



El mandatario colombiano no quiso hacer cábalas sobre quien será su sustituto en el Gobierno tras los comicios de mayo de 2022, pero "como dije en un libro, el futuro está en el centro", concluyó.