Presidente Duque espera que Ley que busca prohibir el castigo físico sea aprobada

El presidente Iván Duque, reveló que próximamente el Congreso aprobará la ley que prohibirá en el país el castigo físico como forma de educación en los menores de edad. Con estas declaraciones el mandatario revivió el debate en Colombia sobre la prohibición de ese tipo de prácticas contra niños y niñas en su crecimiento personal.

Durante su participación en la tercera versión del Foro M, el cual se adelantó por parte de la Vicepresidencia de la República, el mandatario también indicó que el sistema educativo debe: "sembrar la semilla de rechazo absoluto y categórico a las formas de machismo que se siguen presentado".

“Estamos próximos a aprobar en el Congreso de la República una ley que prescribe en Colombia el castigo físico y que invita a la enseñanza formación pedagogía amorosa al interior del hogar llena de respeto, esa medida también servirá para marcar un distanciamiento, frente aspectos graves de machismo en nuestra sociedad”, manifestó.

El mandatario enfatizó en que: "hoy más que nunca, cuando hemos puesto en marcha políticas como las escuelas de padres, también lo que queremos es desde allí, desde la formación del niño con amor, formación misma de los hombres en el sistema educativo sembrar la semilla de rechazo absoluto y categórico a las formas de machismo que han sido graves y perturbadoras de nuestra historia".

Para el presidente Duque es necesario "vencer al machismo" en espacios como las escuelas de padres para que: "no haya una sola niña a la que le estén diciendo en su casa eso no lo puedes hacer, esa profesión no es tuya, esa competencia no es tuya, porque eres mujer”.

El evento hizo parte de la conmemoración del Gobierno Duque por el Día Internacional de la Mujer, celebrado este martes, en el cual el Gobierno destacó sus avances en materia de empoderamiento, asignación de recursos y equidad de género, y contó con la presencia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer Gheidy Marisela Gallo, y de manera virtual participaron embajadores, representantes de organismos internacionales y miembros del Congreso, entre otros.