Presidente Duque había informado que no podía asistir al acto de perdón: Diego Molano

Por lo cual Molano advirtió que desde la Alcaldía de Bogotá no se podría enviar un mensaje “de reconciliación con el fin de hacer caer en trampa al presidente, eso no es adecuado por parte de la Alcaldía porque todos debemos enfocar las energías en entender quienes vandalizaron la ciudad porque acá el enemigo no es el presidente Duque”.

Sobre las investigaciones por los hechos de violencia en medio de las manifestaciones de la semana pasada, Molano dijo que “el presidente dio instrucciones a la Inspección de la Policía para hacer la investigación sobre la aplicación de uso indebido de fuerza y la aplicación para los protocolos de uso de armas”.

Molano también dijo que “el presidente asignó al Alto Consejero para la Seguridad y a la Consejera para los Derechos Humanos para que acompañen las investigaciones y rindan cuentas en el marco de la investigación”.