El presidente Iván Duque habló con el diario El País de España sobre el manejo que su gobierno ha dado a la pandemia del Covid-19, la situación en Venezuela y el futuro inmediato del país, resaltando la sostenibilidad ambiental como parte de las soluciones a la crisis económica.

A la pregunta de: "¿Cuál es su filosofía al sopesar la necesidad de protección y reactivación?", Duque negó que en el país haya un dilema entre la economía y la salud.

"Creo que le hacen mucho daño al manejo de la pandemia las peleas de la vieja política. Lo veo y lo analizo en el contexto de Europa, en algunos países, donde en medio de esta situación lo que se ha visto es una confrontación casi fratricida desde el punto de vista verbal entre opositores y gobernantes, donde se apela mucho a la discusión del falso dilema entre la economía y la salud", señaló.

"Para mí no hay un dilema entre la salud y la economía, y no hablemos solo de economía, hablemos de desarrollo humano, social. Sin buena salud no tenemos buena economía ni buen desarrollo social, y sin desarrollo social y económico no tenemos buena salud. Las dos van de la mano. Cuando algunos han tratado de plantear la discusión de que los aislamientos preventivos son asesinos de la economía pues la respuesta es muy evidente. Países que ni siquiera abordaron esas medidas han tenido también caídas económicas iguales o peores que quienes tomamos decisión responsables", dijo Duque.

El presidente señaló que la pandemia del coronavirus trae "consecuencias económicas duras. Pero ahí también ha estado la respuesta, llevamos un programa de transferencia a casi 2,7 millones de familias vulnerables varios meses. 276.000 jóvenes vulnerables, 1,7 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, la devolución del IVA a un millón de familias, crear un programa de ingreso solidario que llega a más de tres millones que nunca habían tenido un subsidio del Estado, subsidiar el 40% del salario mínimo a los trabajadores formales de las empresas que hayan visto afectada su facturación más de un 20% durante cuatro meses(…)".

En cuanto a la recuperación económica, Duque se mostró optimista y reflexionó sobre los cambios en la visión ambiental del país.

"Genuinamente creo que la madre tierra nos está hablando, la humanidad nos está hablando, la sociedad nos está hablando. Este tiempo de tantas reflexiones nos ha permitido valorar más que nunca el medio ambiente, la importancia del sector de la salud, de todos sus profesionales, el papel de nuestros campesinos, los que producen los alimentos de las cadenas de suministro", dijo.

También mencionó que la economía para el segundo trimestre,"es un gran desafío, porque tomamos unas medidas draconianas necesarias. Yo creo que América Latina va a mostrar una senda de recuperación ojalá un poco más rápida y ya vemos que las perspectivas sobre Colombia de cara sobre todo al año 2021 es que vamos a tener una economía que va a crecer por encima del 3% aproximadamente".

Venezuela

El presidente Iván Duque se mostró preocupado por la situación migratoria de los venezolanos que están en las fronteras, buscando regresar a su país, dada las dificultades sociales y de salud que esto implica.

"Venezuela vive una catástrofe, una tragedia humanitaria, económica, social, producto de una dictadura inclemente. Y por eso han salido más de cinco millones de hermanos venezolanos, la segunda crisis más grande después de la de Siria. Nosotros tenemos cerca de 1,8 millones de migrantes. Algunos, muy pocos, han regresado. En proporción estamos hablando de casi el 3% de la población colombiana. Y fuera de eso tenemos una situación donde la precariedad del sistema de salud de Venezuela representa un riesgo", dijo.

En cuanto a la pregunta sobre "¿Qué perspectivas tiene usted sobre la salida de la crisis? Hace un mes hubo un intento de incursión marítima que, por cierto, se orquestó, según diversas fuentes, desde Colombia", Duque respondió:

"Eso no fue ninguna incursión. Eso fue un sainete, una opereta, y ahí no participó Colombia, porque Colombia no participa en operetas ni sainetes. Como presidente de mi país siempre he dicho lo que tengo que decir frente a la dictadura de Venezuela a plena luz del día, sin subterfugios, y no lo dejaré de hacer nunca, nosotros somos signatarios de la carta democrática interamericana. Nosotros tenemos claro que el proceso de transformación de Venezuela se necesita, por eso digo fin de la usurpación. Que tengamos un Gobierno de transición con representación amplia, tienen que estar todos, tiene que haber una convocatoria de elecciones y un plan de reconstrucción".