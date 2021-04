Presidente Iván Duque aseguró que es urgente la estabilización de las finanzas

El presidente Iván Duque manifestó que es urgente que en el Congreso de la República se de el debate de la Agenda de Transformación Social Sostenible y Solidaria.

En ese sentido, advirtió que la discusión en el país se tendrá que dar "más temprano que tarde", para lograr la estabilización de las finanzas, a la par con la extensión de programas monetarios como Ingreso Solidario.

"Todos los países del mundo que han actuado como lo hicimos nosotros, expandiendo estos gastos de atender a los más vulnerables, tendrán que buscar también los mecanismos de estabilización de estas finanzas públicas tarde que temprano y de ahí la importancia de hacerlo más temprano que tarde", manifestó.

De acuerdo con el presidente, "es urgente la estabilización de las finanzas de nuestra nación para cumplir con esos propósitos y seguir manteniendo la confianza de la inversión y la credibilidad histórica de nuestro país, que ha tomado siempre medidas macroeconómicas responsables y en muchas circunstancias han tenido que invitar a un gran esfuerzo colectivo".

Entre tanto, el mandatario señaló que según el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hacia el año 2022 - 2023 se puede generar una crisis de la deuda en muchos países emergentes del mundo, por no tomar decisiones a tiempo en materia de estabilización de sus finanzas.

"Nuestra convicción es que podamos tener todos los diálogos necesarios rápidamente con los actores de la actividad congresional y parlamentaria y tener un debate sano y constructivo con esos dos propósitos: proteger a los más afectados por la pandemia y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas", indicó.

Duque aseguró que "esta pandemia exige que en simultáneo protejamos la salud y la vida, y la capacidad de respuesta del sistema de salud, que protejamos el desarrollo económico y social. Sin un buen desarrollo económico y social no hay salud y sin buena salud no hay desarrollo económico y social. No hay ningún tipo de oposición al crear ese tipo de acción simultánea en esos dos frentes".

Las declaraciones del presidente Duque se dieron durante la posesión de Jaime Jaramillo como codirector del Banco de la República, a quien le encomendó que durante 2021 la economía de Colombia crezca por encima del 5% y recupere las cifras de empleo.