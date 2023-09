"Presidente no está enfermo", Juan Fernando Petro dice que fue descontextualizado

Agregó que "el psicólogo dijo: su hermano debe tener el mismo comportamiento porque son parecidos, pero era sobre mí. Ahora, claro, eso me trae ahora un problema porque yo dije cosas que ahora son públicamente conocidas y que afectan a otra persona que no me dio la autorización para plantearlas y decirlas", dijo Juan Fernando Petro en entrevista con Blu Radio.

Lea también: Hermano de Gustavo Petro revela que el presidente sufre de Asperger desde que era niño