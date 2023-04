Presidente Petro condecora a policías secuestrados en Los Pozos, Caquetá

Desde la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, el presidente Gustavo Petro condecoró a los policías que fueron secuestrados por habitantes de la zona de Los Pozos, en San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá.

El mandatario reiteró que se puso evitar una tragedia mayor, al no permitir el enfrentamiento entre la fuerza pública y los pobladores.



Petro condecoró este martes a 64 miembros de la Policía y 36 del Ejército Nacional, por su labor cumplida en Los Pozos, Caquetá, en marzo pasado y rindió un homenaje póstumo al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, quien falleció como consecuencia de los hechos registrados.

Por tanto, a pesar de la situación presentada en esta zona del país, “se puede enseñar que de ahora en adelante la unidad entre el pueblo y las armas de la nación; entre la nación, toda, entre la sociedad civil y la Fuerza Pública, se vuelve fundamental algo para construir algo que nos pareciera lejano, ilusorio, que a veces se nos escapa: el que podamos vivir en paz”, dijo.



“Que porque no hubo un enfrentamiento a muerte entre la población civil y la Fuerza Pública, entonces somos débiles. Eso no es cierto; débiles quienes la propugnan”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que dijo que lo son aquellos que promueven lo contrario al diálogo.



Es por esto que el presidente Gustavo Petro impartió la orden a la fuerza pública de copar todo el territorio, permitiendo recuperarlo de la violencia hacia la paz, y puso de ejemplo la experiencia en el norte y del nordeste de Antioquia, donde se mantienen 12.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Lo mismo que hemos ya hecho y se mantendrá en el norte y en el nordeste de Antioquia, ahora pasará a otros territorios que algunas personas creen vedados para el Estado”, aseveró el mandatario.

Homenaje

El jefe de Estado también hizo un homenaje póstumo al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, otorgándole la Orden Nacional al Mérito y la medalla militar ‘Ministerio de Defensa Nacional, Servicios Distinguidos’.



“Arquímedes Monroy (padre), tenga usted mi abrazo solidario; a su esposa, a sus hijos, que sepamos que la caída de Arley Monroy no fue en vano, que en su entierro no estuvimos solamente por hacer un acto simbólico y no más, sino que sentimos su dolor, obviamente no tanto como ellos mismos”, mencionó.