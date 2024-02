Presidente Petro le respondió a locutor que lo llamó “bandido y narcotraficante” 

Por medio de las redes sociales se hizo viral un vídeo en el que un locutor Francisco ´Paco´ Ramírez tilda al presidente Gustavo Petro de “bandido y narcotraficante”, en medio de la emisión matutina del noticiero de la emisora Tropicana en la ciudad de Cali.

El hecho ocurrió cuando Estefanía Lerma, una de sus compañeras, presentaba una noticia relacionada con la condonación de créditos del Icetex a 4.863 estudiantes. El locutor se salió de casillas y llamó a su colega “boba” por calificar esta noticia del Gobierno como positiva.

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona me parece muy bien, pero por otro lado roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que desteto tu Presidente, pero es tu noticia a mí no me importa. Jode con tu presidente, muérete con él. Petro es un bandido, es un narcotraficante”, fueron algunas de las frases del comunicador.

Tras conocer el vídeo, el presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de su cuenta en X con un fuerte mensaje hacia los medios de comunicación del país.

“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el Estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”, dijo Petro.

El hecho ha generado polémica y comentarios a favor y en contra. Por ejemplo, el representante a la Cámara por las negritudes Miguel Polo Polo calificó al locutor como “un hombre valiente que dijo todo lo que Colombia piensa y siente. Nuestro apoyo para ti”.