Presidente Petro llama a los congresistas a salvar la reforma a la salud

Desde la ciudad de Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado a los congresistas que para que retomen a partir del lunes el debate de la reforma a la salud e intenten salvarla. El mandatario de los colombianos insistió que se debe pensar en la salud de los colombianos y no en intenciones mercantiles.

“El Congreso de la República se puede reconciliar con la población, porque no es que se obtuvieron no sé cuántos votos en total 10 u 11 millones, para la elección de los congresistas, es que la legitimidad de una institución depende del apoyo diario y cotidiano de la población. Ese apoyo se pierde, porque no está mirando las necesidades de la gente y el Congreso de la República sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente”, declaró.

Lea: ¿Nueva reforma tributaria? Gobierno presentará la propuesta en 2025

A este llamado también se unió el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien reiteró su respaldo al presidente de la república y a sus reformas, especialmente a la reforma a salud, la cual insistió que hay que defender hasta el final.

“Pudiéramos habernos reunido esta mañana muy temprano, a partir de las 6 de la mañana, para poder llegar a un acuerdo que seguramente le va a dar la posibilidad a que podamos mejorar sustancialmente, como lo quiere nuestro presidente, el modelo de salud de este país. Y es de que los recursos no lleguen a las EPS, sino que lleguen directamente a los hospitales, directamente a los hospitales. Lo que ha querido el señor presidente supremamente importante, no es cierto que no quieran transformarse las EPS. Ya es hora de que los recursos lleguen a quienes les prestan a ustedes atención. Que son, por supuesto, los hospitales, que son las clínicas particulares. Aquí han quebrado las clínicas por no pagarles", aseguró.

Consulte: Vargas Lleras no se retracta: dice que “amigos” en Minjusticia le advirtieron sobre decreto para constituyente

Y agregó: “además, la integración vertical, yo creo señor presidente que ya estamos en un punto en el cual, el Senado de la República con una decisión mayoritaria el próximo martes, decida retomar ese proyecto de ley para transformar la salud en este departamento y en toda la nación, para que podamos tener la posibilidad de la prevención de la enfermedad”.