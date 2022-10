Presidente Petro no asistió a un encuentro con comunidades del norte del Cauca

Molestia generó entre las comunidades negras del norte del Cauca, la no asistencia del presidente Gustavo Petro, a una mesa de diálogo programada en el municipio de Guachené, para abordar el problema que persiste en esta región por las invasiones y confrontaciones por tierras.

Aunque la mesa se desarrolló con la vicepresidente Francia Márquez; los ministros del Interior,

Agricultura, Defensa y el consejero para las regiones, fueron las comunidades afrodescendientes las que mostraron su molestia por la inasistencia del Presidente.

“El diálogo era demás de los que veníamos haciendo con nuestra vicepresidenta, era en cabeza del señor Gustavo Petro, porque aquí necesitamos compromisos. Creemos como gente negra que esto se recrudeció por un mensaje que él puso en redes sociales. Es necesario que el presidente venga a esta comunidad porque, así como va a reunirse con otras comunidades, el pueblo negro también merece ser atendido”, dijo Rossana Mejía, concejera mayor de la Asociación de Cabildos de Comunidades Negras del Norte del Cauca (ACONC).

En medio de la mesa de diálogo de la que también hicieron parte comunidades, campesinas, indígenas, propietarios de tierras, ingenios, trabajadores de la industria de la caña y los 13 alcaldes del norte del Cauca, la ministra de agricultura Cecilia López, explicó cómo se están construyendo las soluciones al problema de tierras y anunció la compra de 16 fincas para ser entregadas en este departamento.

“Son varias las estrategias del gobierno que ya están en marcha. Hemos empezado con la titulación de predios como uno de los primeros puntos. El segundo instrumento es la tierra de los narcos, para lo cual al final de este año la SAE podría estar entregando más de 125 mil hectáreas. El tercer instrumento es la compra de tierras dentro de la frontera agrícola y una muestra es el acuerdo con FDEGAN, y no es solo con ellos si no con todos los que quieran vender, incluso ingresaran tierras que no están ofreciendo para donarnos”, explicó la Ministra.

En el caso del departamento del Cauca, la ministra López afirmó que están en proceso de compra 16 fincas ubicadas en el norte de la región con un costo de 12 mil millones de pesos.