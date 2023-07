Presidente Petro nombra a Salvatore Mancuso como gestor de paz

El presidente Gustavo Petro anunció que Salvatore Mancuso será nuevo 'gestor de paz' del Gobierno Nacional. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario precisó que el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe no terminó las negociaciones con los paramilitares, por lo que el Estado debe garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas".

En ese sentido, Petro indicó que "el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados".

Le puede interesar: ¿Se retractó?: En tono conciliador el Ministro del Interior felicitó al nuevo presidente del Senado

Añadió que "para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz".