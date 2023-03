Presidente Petro pedirá hundir la reforma política si no se mejora el proyecto

Durante un acalorado debate que se adelantó en la Comisión Primera del Senado sobre la reforma política presentada por el Gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que el presidente Gustavo Petro dio instrucciones sobre el trámite de la iniciativa.

Según el funcionario, el mandatario espera que se mejore la redacción de la reforma, porque de lo contrario pedirá el hundimiento de la misma, ya que el Gobierno no apoya varias de las propuestas que fueron incluidas a última hora.

“Hablé con el presidente Petro me dijo que si no se mejora la reforma, el propio Gobierno va a pedir su hundimiento y que comencemos de cero, para ratificar el hecho de que no estamos casados con prejuicios. Pero tampoco renunciamos al principio democrático de debatir y defender lo que es defendible de la reforma, que me parece que hay muchos elementos que se pueden defender y podemos mejorar”, señaló.

“Renunciar al debate es lo que jamás compartiré democráticamente, simplemente archivar por archivar y no sé si algunos quieren darle un mensaje al Gobierno y evadir el debate de alguna manera”, añadió.

Prada aseguró que el Gobierno está dispuesto a sentarse a dialogar con los partidos políticos para reestructurar el proyecto para su discusión en segunda vuelta este semestre.

“Con los congresistas de la coalición podemos sentarnos, abrir el debate cara a cara, revisar punto por punto, porque les confieso que hay algunos temas que a mí tampoco me gustan de lo que va de reforma en este momento”, indicó.

Fue enfático en señalar que no renunciará “a la posibilidad de dotar a Colombia de nuevos instrumentos que mejoren la democracia, el sistema de partidos, la representación, que mejoren la política y la llenen de calidad”.

Durante la discusión del acto legislativo se presentó una fuerte discusión entre algunos senadores como Jota Pe Hernández, María José Pizarro, Alexander López y algunos opositores, luego de que algunos congresistas señalaran que esta reforma política, impulsada por el Pacto Histórico, es para beneficiar a los “politiqueros”.