Presidente Petro pide a Mancuso indemnizar a víctimas con su rol de gestor de paz

Durante su participación en el encuentro Mujeres por las Regiones y la Vida en Turbo, Antioquia, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, presentó una serie de propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida en la región y promover la paz en el territorio.

En primer lugar, Petro hizo referencia a la figura del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien recientemente regresó a Colombia.

El presidente solicitó que Mancuso asuma un papel como gestor de paz en Urabá, ofreciendo una alternativa constructiva tras su historial delictivo en la región. Esta iniciativa busca contribuir a la indemnización de las víctimas de la violencia y al proceso de construcción de paz en el país.

“Salvatore Mancuso acaba de regresar a Colombia; está en libertad, o a punto de estar en libertad. Le he pedido que sea gestor de paz y que actúe en función de la paz; que ayude a construir ahora, ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, sino la paz”, dijo Gustavo Petro.

Además, Petro anunció la puesta en marcha de dos proyectos de acueducto para la región de Urabá. Uno de estos proyectos implicaría una inversión significativa de un billón de pesos, que se discutirá con la comunidad para determinar los plazos y la forma de financiamiento. El objetivo es mejorar el acceso al agua potable y contribuir al desarrollo sostenible de la región.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el presidente Petro resaltó la importancia de combatir la violencia de género y promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Propuso que las mujeres beneficiarias de programas como la Renta Ciudadana supervisen las transferencias para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así la inclusión y la equidad de género en la región.

Finalmente, Petro mencionó la posibilidad de aprobar una reforma pensional que beneficiaría a las mujeres dedicadas al cuidado de sus familias. Esta reforma contemplaría la entrega de una pensión o bono pensional a aquellas mujeres que actualmente no tienen acceso a la seguridad social, reconociendo así su invaluable labor en la sociedad y garantizando su bienestar económico en el futuro.