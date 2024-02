Presidente Petro rompió silencio ante renuncia de MinDeporte: “No fue un error de ella"

Al concluir su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente Gustavo Petro abordó las preguntas de los medios sobre asuntos de relevancia nacional, incluyendo la elección del fiscal y la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

Respecto a la dimisión de la ministra, aceptada por el Presidente, Petro explicó que "alguien cometió un error. Sabíamos de antemano que eso le iba a costar el ministerio".

No obstante, aclaró que "no fue un error de ella", sino de un funcionario que no realizó el traslado de fondos necesario, lo que derivó en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en Colombia.

En relación con el traslado de fondos, el mandatario señaló que la burocracia que maneja estos asuntos en América Latina espera la financiación, ya que es una competencia que gira en torno a la inversión económica.

"Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares e invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte, que gana mucho dinero, se pueda localizar en nuestras ciudades costeñas", afirmó.

Petro expresó su indignación señalando que se burlaron del país: "El acuerdo con la ministra saliente fue que hasta el 30 de enero y ellos (Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana) suspendieron a Barranquilla como sede de los Juegos quince días antes de esa fecha".

Sobre el proceso de elección del fiscal, Petro respondió a las especulaciones sobre presiones a la Corte: "Eso no se llama presión. Esa es la orden de la Constitución. La presión viene de la Constitución y en esa medida respetamos la Constitución de Colombia en los pasos que nos ordena".

Finalmente, agregó que la Constitución le otorga al presidente el derecho de presentar una terna, y la Corte tiene la obligación de escoger entre esas personas. Enfatizó: "Nosotros no hemos hecho, sino cumplir la Constitución".