Presidente Petro usa canción de Shakira para defender reforma laboral

La reforma laboral del Gobierno Petro, que ya fue radicada en el Congreso, sigue siendo una de las más polémicas y mediáticas por cuenta de las propuestas que, para muchos, no terminan de encajar.

Debido a esto, la reforma sigue en trámite. Ni siquiera se ha agendado su primer debate en el Legislativo, por lo que el sector político se ha encargado de irla promoviendo a través de redes sociales.

Sin embargo, esta vez, fue el mismo presidente Gustavo Petro quien se refirió a dicha reforma aprovechando la más reciente canción de Shakira, destacada cantante colombiana.

Shakira, quien ha estado ante el ojo de cientos de internautas, hace algunos días, publicó su sencillo 'El Jefe', en el que, presuntamente, mandó indirectas sobre lo que fue su relación con Piqué y el trato que este habría tenido con los demás. Incluso, hay una parte en la que menciona a su exsuegro.

"Te matas de Sol a Sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura", mencionó.

La canción, que para muchos ha sido una de las mejores de la barranquillera, cuenta la historia de la que habría sido su empleada en el hogar que tenía junto al exfutbolista, quien, según la letra del tema, fue el peor jefe.

"Tengo un jefe de mi*** que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta el muy hijo de p**", agregó.