Presidente tendrá que presentar nueva terna para la Defensoría del Pueblo

En la noche de este lunes, la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes determinó que no existe una terna para la elección del Defensor de Pueblo, por lo que el presidente de la República, Iván Duque, tendría que presentar una nueva.

Esta decisión se dio luego de la renuncia a dicha terna que presentó ante la Presidente de la Cámara de Representantes la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, aduciendo razones personales.

Sin embargo, esta Comisión de Acreditación tampoco validó la hoja de vida de Myriam Martínez, otra de las ternadas por el presidente Iván Duque, tras no cumplir con el requisito de experiencia que establece la ley para dicho cargo.

El representante a la Cámara, Jorge Gómez del Polo Democrático, perteneciente a dicha Comisión del Congreso, afirmó que a pesar de la renuncia a la terna de Elizabeth Martínez, ella tampoco reunía los requisitos de experiencia.

"No solo no hay terna por la renuncia de la doctora Elizabeth sino porque la que renunció no cumplía y la que no ha renunciado la doctora Myriam Martínez tampoco cumple lo señalado en el artículo 232 de la Constitución que aplica para los requisitos para se elegido Defensor del Pueblo", indicó el congresista.

El congresistas Jorge Gómez criticó a la oficina jurídica de la Presidencia de la República por no percatarse sobre el incumplimiento de requisitos básicos de los ternados para la elección del Defensor del Pueblo.

"Por lo que no cabe duda que esta era desde el principio que es una terna de uno y un irrespeto y burla para el poder legislativo. Exijo que con urgencia el Presidente de la República rectifique esa terna y que además la conforme con personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos", puntualizó el congresista de la oposición.