Primer año de Petro: senadores rajan al Gobierno y dicen que perdió el control del Congreso

El presidente Gustavo Petro cumplió este 7 de agosto su primer año en el poder y en el Congreso de la República los parlamentarios advierten que no ha sido un periodo fácil para el Gobierno Nacional, sobre todo en materia legislativa.

En los primeros seis meses la coalición funcionó para sacar adelante algunos proyectos polémicos como la reforma tributaria y la ley de la denominada 'paz total', pero en el segundo semestre la coalición se rompió por la falta de concertación en el trámite de las reformas sociales.

La senadora María Fernanda Cabal dijo que el mayor problema del Gobierno es que ha intentado imponer sus criterios para el trámite de las iniciativas.

“Uno no puede pretender hacer reformas que dañan a los ciudadanos, una reforma a la salud que va a lastimar a los enfermos, una laboral que va a dejar a la gente sin empleo, una pensional que hasta los mismos profesores de la Nacional le están diciendo que por ahí no es. Todo sin conciliar, todo obligado, porque la izquierda o te impone, o te prohíbe”, señaló Cabal.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, cuestionó el talante impositivo que ha tenido el Gobierno Petro en todo este año. “Eso no lo he visto en 31 años en el Senado. Los proyectos deben ser consensuados, discutidos, enriquecidos como siempre ha sucedido y sale un proyecto, pero cuando se quiere que un proyecto salga como se presentó, ese accionar los partidos políticos no lo hemos aceptado nunca”, dijo.

El senador Carlos Julio González raja al Gobierno en ejecución presupuestal y advierte que los recursos no están llegando a las regiones. “Tenemos una ejecución presupuestal muy baja, que no supera el 15% para esta fecha, lo que habla de dificultades técnicas para la ejecución y la preparación de los ministerios”, sostuvo.

El senador liberal Mauricio Gómez Amín aseguró que el Gobierno Petro se ha caracterizado por su retórica, más no por sus ejecutorias y le echó la culpa a los ministros por la falta de disposición para concertar las reformas en el Congreso.

“Necesitamos ministros que ejecuten, que pasen del dicho al hecho y que construyan país. Al Gobierno le ha faltado conciliar, llegar a puntos medios. El día que el Gobierno se siente en una mesa con el Congreso, con la disposición de diálogo y de aceptar que hay cosas buenas y malas y no todo malo, las reformas van a pasar, mientras tanto no”, manifestó.

Las derrotas

En este periodo legislativo, el Gobierno ha sufrido varias derrotas: perdieron la Presidencia del Congreso con la elección de Iván Name, Germán Blanco fue elegido en la mesa directiva de la Comisión Primera y Wadith Manzur se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara.

Además, no es menor que al cierre de la legislatura se hayan hundido proyectos de interés del Ejecutivo como la reforma política, la reforma laboral, la ley de sometimiento, la ley de humanización carcelaria y la reforma que regulaba la marihuana recreativa. Además, en la cuerda floja podrían estar para este semestre la reforma a la salud y la reforma pensional.

El senador Ariel Ávila aseguró que la coalición no está funcionando y agregó que los próximos años serán de bloqueo legislativo. “Más que cómo le ha ido, que creo que bien, es que los tres años que se vienen, vienen muy mal. Va a haber una parálisis, ni para un lado ni para el otro, es lo que yo veo. Habrá parálisis legislativa y política, no van a aprobarse ni reformas, ni contrarreformas, nada va a avanzar y serán años perdidos en esto”, advirtió.

Por su parte, el senador Iván Cepeda reconoció que aunque han tenido dificultades, también han logrado victorias. “Sacamos el primer plan de desarrollo que fue consultado con la ciudadanía y que tiene avances innegables. Es la primera vez que logramos unos acuerdos con el ELN que se están convirtiendo en realidad, la posibilidad de una reforma tributaria que pro primera vez es progresiva, el hecho de que en el presupuesto haya 70 billones de pesos para la educación, entre otras”, dijo.

Gobierno defiende su gestión

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que si bien han tenido momentos difíciles en los últimos meses en el Congreso, el Gobierno del presidente Petro ha logrado sacar adelante varias de las propuestas sociales que le hizo a la ciudadanía.

Dijo que es irrespetuoso afirmar que un Gobierno puede tener el control del Congreso, cuando se trata de un órgano del poder público que es totalmente independiente. Según Velasco, el Gobierno intentará persuadir a los congresistas para que voten los proyectos que el país necesita.

“Cada una de las reformas que intentaremos sacar, tendrán que ser explicadas, debatidas y más que acudir a disciplinas para perros en donde los congresistas tenían que votar sin importar si estuvieran o no a favor o creyesen en las leyes que estaban votando, este Gobierno quiere hacer un ejercicio de persuasión”, anotó.

El pasado 20 de julio arrancó el segundo año legislativo y el Gobierno Nacional espera lograr los acuerdos necesarios con los partidos políticos para seguir impulsando las propuestas.