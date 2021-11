Primer rifirrafe entre las coaliciones de ‘Centro Esperanza’ y centro derecha

Las movidas políticas de los últimos días han venido fortaleciendo las coaliciones de la ‘Centro Esperanza’ y de la centro derecha, conocida como ‘Equipo por Colombia’, de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

Este domingo se finiquitó un acuerdo para el ingreso de Alejandro Gaviria a la a la ‘Centro Esperanza’ y en las próximas horas se determinará si Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, es aceptado o no en el denominado ‘Equipo por Colombia’.

Sin embargo, el fortalecimiento de estas alianzas políticas también ha desatado el primer enfrentamiento entre algunos integrantes de las mismas. El precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, aseguró que los integrantes de la otra coalición representan las maquinarias políticas tradicionales.

“Esa es la coalición de la maquinaria, del uribismo, del duquismo, del continuismo, de la manera tradicional de hacer política, de los clanes familiares regionales que se han apoderado de las instancias del Estado”, indicó.

Tras este ataque, Enrique Peñalosa, que es precandidato de la coalición de la centro derecha, le respondió diciendo que quienes conforman el equipo en el que se encuentra, son personas con experiencia que desde diferentes ámbitos han mostrado resultados en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

“Me parecen desafortunadas las declaraciones de Juan Manuel Galán, en un momento en que deberíamos estar pensando en qué es lo que nos une. Yo jamás he comprado un voto, pero no solo eso, en mi vida política no ha siquiera un líder que pueda decir que le he dado 200 mil pesos para comprar un refrigerio para una reunión”, indicó.

Y dijo: “Tampoco he recibido nunca donaciones de contratistas del Estado y en todos los aspectos he hecho un trabajo íntegro”.

Peñalosa le recordó a Juan Manuel Galán que trabajó de la mano de su padre y que incluso logró ser diputado suplemente por el Nuevo Liberalismo.

Estas peleas políticas continuarán intensificándose en los próximos días y en la medida en que se acerca la fecha para las elecciones presidenciales.