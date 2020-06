El congresista consideró que este no es el argumento "para desvirtuar un tema como la prisión perpetua, que no ha nacido a la vida jurídica todavía y ya le estamos echando la culpa de la impunidad y de la ineficacia de nuestra justicia".

Asimismo, cuestionó casos como el de Rafael Uribe Noguera y el de Luis Alfredo Garavito, al indicar que "no sé si ese tipo de delitos no ameritan que una persona que los cometa de una manera vil, no pueda estar de manera permanente en una cárcel para evitar precisamente que puedan salir a la calle a agredir a los menores".

Miguel Ángel Pinto recordó que ninguna pena en Colombia "nos garantiza a nosotros que se acabe la impunidad o que la justicia se vuelva eficiente, eso se hace es con una reforma a la justicia, con recursos que hay que destinarle, con personal suficiente que tiene décadas de ser una justicia totalmente ineficiente en Colombia".

Cabe mencionar que la discusión del acto legislativo de prisión perpetua se retrasó varias horas, debido a una recusación que fue presentada por un ciudadano, con la cual se buscaba que los senadores se declararan impedidos.