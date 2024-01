Procuradora alerta por implementación de “reforma a salud de hecho”

La procuradora general, Margarita Cabello, alertó por las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional que afectan el sistema a la salud y generan que se implemente una reforma a la salud “de facto”.

“Lo que podría generar ese desfinanciamiento en muertes de pacientes que van a ser un dolor de cabeza para el futuro del país. A nosotros nos parece desde la visión de la Procuraduría y la conversación con todos los actores del sistema, es que el Gobierno está llevando a una desfinanciación y a una reforma de salud de facto por detrás de la del Congreso”, concluyó la funcionaria.

Arremetió contra la forma de actuar del Gobierno Nacional al no cumplir con los pagos y giros de dinero a las entidades de salud que están causando la desfinanciación del sistema, lo que generaría afectaciones en el servicio para los usuarios.

“El no pagar a tiempo los presupuestos máximos, el no pagar los ajustes a los presupuestos máximos, el no actualizar como debe ser con el estudio técnico debido, las unidades de pago por capitación, no pagar del mes de diciembre, está generando una desfinanciación en el sistema, llevándolos a la quiebra y generando una mala atención a los pacientes”, añadió Cabello.

La Procuradora además, criticó la iniciativa del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo de que la nueva reforma tributaria sirva para recaudar el dinero destinado al sector salud.

Cabello pidió que el ministro Jaramillo tenga tranquilidad, pues consideró que debe enfocarse más en ejecutar los recursos y así ponerse al día con los compromisos que aún están pendientes de cumplir de la vigencia del 2023.

“Que tenga más tranquilidad y más ejecución en la consecución de los recursos para ponerse al día en lo que se debe y después podamos hablar de otros temas como es la reforma fiscal”, dijo la procuradora.

Finalmente aseguró que las reformas del gobierno que se presentaron en el Congreso no son las que deben llamar la atención, sino los decretos que cambian la política y toman decisiones que modifican el ordenamiento en beneficio del proyecto que plantea el gobierno.