Procuradora general cuestionó de nuevo reformas del Gobierno

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en medio de la agenda de compromisos que cumple en Ibagué, planteó serios cuestionamientos a algunos de los proyectos de reforma que pretende sacar adelante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto como parte del ejercicio de vigilancia al Estado que cumple la entidad.

"Llamamos la atención vehementemente, utilizando el deber de comunicación que da la Constitución política, para informar a la ciudadanía lo que debe ser acatado y lo que es avalado por la Constitución o se sale de la misma, para mantener informada a la ciudadanía, para que entienda y sepa qué es lo que está pasando con esas reformas", indico la procuradora general.

Como primera medida se refirió a la reforma a la salud, la que consideró que tiene falencias que afectan los principios de no regresividad.

"Las reformas no pueden presentarse desarticuladamente porque una tiene relación con otra, en estas se está olvidando un principio básico que es el de no regresividad. No es posible que los derechos ganados se puedan perder y plantearlos en una posible reforma", manifestó Cabello.

Entre tanto, en cuanto a la reforma laboral expuso que no puede beneficiar exclusivamente a los trabajadores formales, en su concepto, debe tener una cobertura amplia que cubra varios aspectos.

"Es evidente y claro que trabajadores formales quieren más beneficios pero ya tienen bastantes. Se pueden darle pero sin olvidar la orientación básica de una reforma que debe ser la protección para aumentar el empleo y disminuir la informalidad para cohesionar una seguridad y proyección social", puntualizó Cabello.

En esa medida, indicó que si la reforma laboral afecta de manera sustancial al sector empresarial, esto tendría una incidencia en lo que contempla la reforma pensional porque si se genera desempleo, esto disminuirá la cotizaciones para sustentar los beneficios pensionales.

La procuradora general cumple una agenda de dos días en la capital tolimense que inició este jueves con la instalación del XII Seminario Regional de la entidad. Además, tiene previsto conocer el avance en proyectos de infraestructura en la ciudad.