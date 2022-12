Procuradora pide respetar labor de los líderes sociales sin importar tendencias políticas

Desde Cartagena, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se desarrolla junto con la Procuraduría General de la Nación, USAID, OEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se dieron a conocer los avances en materia de protección e derechos humanos a las victimas.

Durante la apertura de este evento, en que el también participan líderes y asociaciones sociales, la procuradora Margarita Caballo aseguró que la lucha de los derechos humanos en el país ha estado marcado por la violencia.

Cabello también hizo un llamado a todos los actores del Estado a que se respete la labor de los líderes sociales, sin importar la orilla política.

“Hacer un llamado para que su defensa sin importar la orilla política, sin importar cualquier perspectiva o misión económica se materialice en su totalidad. Y decirle a sus actores que jamás desfallezcan en ese trabajo y esa misión”, destacó la procuradora Cabello.

La invitada central del evento, la jueza de la Corte Penal Internacional, Joanna Korner, en una intervención bastante técnica explicó cómo funciona la CPI frente a los tribunales de justicia transicional.

Korner dijo que, aunque muchos esperaban que diera su opinión sobre los que sucedía en el país, en este momento ella consideraba más importante explicar este tipo de conceptos.

“El mandato de la Corte Penal Internacional fallado y subrayado y enfatizado que las opiniones de las víctimas son importantes. Me temo que con esto no eran lo que ustedes querían oír, sino las opiniones que yo tenía sobre lo que está ocurriendo, lo siento pero no es así; pero esto si les ayuda a la hora de considerar las diversas ayudas a la hora de considerar diversas acciones”, enfatizó Korner.