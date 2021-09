Procuraduría abre investigación disciplinaria a ministra Karen Abudinen

El escándalo que se destapó hace una semanas ha tenido como foco a la ministra Abudinen y congresistas han pedido su renuncia. De hecho, la sometieron a un debate de moción de censura para tumbarla del cargo, el pasado 3 de septiembre.

En medio del debate en la Cámara de Representantes, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, se defendió de los señalamientos que ha recibido y se declaró víctima de las difamaciones de congresistas que la quieren fuera del Ministerio.

"No me resigno a darle una victoria más al entramado de corrupción, se ha dicho todo de mí y acudiré a las entidades de Estado para limpiar mi nombre, no permitiré una tacha sobre mi nombre", afirmó la también exdirectora del ICBF, quien ha tenido el respaldo del presidente Iván Duque en todo este proceso y está a la espera de la votación de su moción en el Congreso.

En su intervención en el Congreso, dijo que "muchos habrán pensado: esta ministra no va a aguantar la presión, esta ministra no sabe en lo que se metió, pero quiero decirles que no todos los funcionarios públicos tenemos la capacidad de enfrentarnos a una situación tan dolorosa, tan fuerte como es la corrupción".

Karen Abudinen se ha defendido en repetidas ocasiones por lo sucedido con el polémico contrato con Centros Poblados, el cual dejó atónitos a los colombianos cuando se descubrió que se les dio un anticipo por más de 70.000 millones de pesos y nunca se verificó que la supuesta póliza del banco Itaú que había presentado la UT y daba la garantía del dinero, era falsa.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría han estado al frente de la investigación para determinar las responsabilidades a las que haya lugar.