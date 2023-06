Procuraduría cerró investigación contra el embajador Camilo Romero

La Procuraduría General de la Nación reveló que no encontró ninguna irregularidad en el manejo de la empresa de lícores de Nariño, por parte del exgobernador Camilo Romero.

La Procuraduría informó que después de 7 años, se intentó demostrar supuestas irregularidades por parte del excandidato presidencial en el caso de licores.

En desarrollo de las investigaciones, no se encontró anomalías o acción irregular alguna por parte del ex precandidato presidencial por lo que la Procuraduría se limitó a una sanción menor por supuesta omisión que, por su naturaleza, sólo tiene aplicación en una multa y no afecta su cargo actual.

Este fallo es una buena noticia para el hoy embajador de Colombia en Argentina, quien logra demostrar que no existió ninguna acción irregular de su parte en el proceso relacionado con la venta de licores cuando era gobernador de Nariño en 2016.

Sobre este proceso ya se había emitido un fallo de la Contraloría en el que dejó claro que no se perdió el dinero y que por la venta del licor entraron en su totalidad al departamento.

Igualmente, se informó que dicho proceso se adelantó ajustado a la ley, aplicando el mismo procedimiento de cuatro administraciones anteriores.

Al conocer el fallo de la Procuraduría a su favor, el embajador de Colombia en Argentina dijo que siempre ha sido coherente en la acción política, de la mano de la ciudadanía, defendiendo las causas de la gente y no de los poderosos.

"No somos ajenos a estos procesos y requerimientos. Menos ahora, cuando los entes de control se manejan como centros de retaliación en contra de quienes proponemos un cambio en Colombia", concluyó.