Procuraduría criticó decreto de reforma catastral del gobierno Petro

La procuradora general, Margarita Cabello, criticó el proyecto de decreto del Gobierno Nacional en el que establecen el incremento que tendría el avalúo catastral para el 2024 de los predios que no fueron modificados durante el 2023.

Para Cabello, este decreto solo tiene el objetivo de establecer predios fiscalistas, es decir, terrenos que solo tengan como propósito generar más ingreso de dinero, en vez de mantener el esquema multipropósito vigente hasta el momento.

“Incrementar por decreto el avalúo catastral sin tener en cuenta cómo están los predios en el país en este momento, no tiene más que una visión totalmente fiscalista y de recuperación y de recoger dineros, es decir, una especie de petición tributaria fuera de la reforma tributaria que ya se hizo”, mencionó la Procuradora.

Además, señaló que incrementar el avalúo catastral sería una medida que afectaría a los ciudadanos, principalmente, pues sería una manera de “tocar” el bolsillo de los contribuyentes que deben pagar el aumento establecido vía decreto. Mencionó que hay ineficiencia por parte del Estado, pues estaría basando el avalúo de acuerdo al catastro, sin tener en cuenta la condición real de los predios.

“El avalúo catastral sobre los predios del país, sean rurales u urbanos, no se ha aumentado como debe hacerse por disposición legal año tras año, porque el Estado ha sido ineficiente, los municipios han sido ineficientes, y no pueden ahora cargarle a los ciudadanos el pago de un impuesto predial alto con fundamento de un incremento al avalúo catastral automático sobre predios que no sabemos hoy cómo están”, agregó Cabello.

La Procuradora afirmó que el propósito fiscalista sería un retroceso, pues en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, se estableció que el registro catastral sería multipropósito.

“El acuerdo de paz señaló en uno de sus puntos que había que reorganizar la catástrofe y convertirlo en un catastro multipropósito no fiscalista para efectos de ayudar al avance en la producción en los campos y el avance en la implementación de los predios con una visión ya distinta”, concluyó Margarita Cabello.

Finalmente, afirmó que le pedirá a su equipo que revise el proyecto de decreto y haga las observaciones correspondientes al Departamento Nacional de Planeación.