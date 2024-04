La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la ministra de Ciencia, Tecnología e Investigación, Ángela Yessenia Olaya, por las presuntas irregularidades relacionadas con su experiencia laboral.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que según información publicada en medios de comunicación, el contenido que suministró en su momento la funcionaria no correspondería a la realidad, pese a lo cual se utilizó para ser nombrada como titular de la cartera.

El organismo investigará las denuncias hechas sobre la experiencia acreditada por Olaya sobre su trabajo como docente en al menos cinco universidades, las certificaciones que se entregaron de las instituciones educativas y los documentos que soportarían el tiempo y cargo en los que estuvo en ellas.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias.

En los últimos días, la ministra respondió a las acusaciones mostrando certificaciones que respaldan su vínculo como investigadora posdoctoral en Harvard. Sin embargo, los registros de la universidad indican que nunca ejerció como docente.

Los documentos certificarían su rol como investigadora, pero no como profesora. “Tenga en cuenta que el becario, el becario postdoctoral y el asociado son citas de investigación, no de enseñanza. Los investigadores no se consideran profesores”, señala uno de los apartes del documento de Harvard.

La denuncia sobre la experiencia de la funcionaria se originó a partir de una denuncia de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien alega que Olaya habría exagerado su experiencia al afirmar que había sido profesora en la Universidad de Harvard.

Según Pedraza, Olaya nunca ejerció como profesora a pesar de haber realizado una estancia posdoctoral en un instituto afiliado a Harvard.

Por esto, la Procuraduría avanzará en la recolección de pruebas que ayuden a determinar una posible falta disciplinaria de parte de la ministra, o si por el contrario, Olaya puede ser eximida de responsabilidad.