Promueven ‘cacerolazo’ contra bancos

Sigue creciendo el rechazo en el país contra las entidades financieras, a las que acusan de ser muy poco solidarias en medio de la crisis que se vive en por el coronavirus.

Varios congresistas han rechazado la actitud que han tomado los bancos y han denunciado que no están otorgando los créditos a los empresarios para poder atender los pagos de las nóminas.

Ante esto, en el Congreso de la República se está promoviendo una iniciativa para que la ciudadanía adelante un ‘cacerolazo’ contra el sector bancario este martes 28 de abril a las 6:00 de la tarde.

El senador Armando Benedetti afirmó que “hay muchas quejas contra los bancos. Si estas entidades no distribuyen la riqueza o no hacen créditos a las pequeñas y medianas empresas, no va a haber consumo interno y vamos a quedar atrapados por el hambre y por el confinamiento”.

Y es que las quejas contra las entidades bancarias son constantes, son muchos los congresistas, tanto de sectores de la derecha como de la izquierda, los que advierten que una gran cantidad de empresarios están a punto de quebrar porque no han podido acceder a los préstamos para cumplir sus obligaciones.