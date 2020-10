Proponen eliminar artículos del Plan Marshall que gravan las telecomunicaciones

El gremio de los operadores móviles de Colombia (Asomóvil) propuso la eliminación de los artículos del 'Plan Marshall', que sugieren una serie de impuestos al sector de las telecomunicaciones, en medio de las medidas que se analizan en Bogotá para impulsar la reactivación económica.

Durante un conversatorio virtual, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, indicó que "los hogares colombianos están viviendo momentos difíciles y los operadores móviles ha invertido más de 30 millones de dólares en ayudar a mejorar la economía, educación y acceso a familias vulnerables y nos preocupa el aumento de impuesto".

En ese sentido, recordó que "el llamado es a que se tenga en cuenta que las telecomunicaciones no son un sector ganador y ha tenidos decrecimientos en varios segmentos".

Asimismo, a través de redes sociales el gremio expresó que incrementar el impuesto a los sectores que están intentando reactivar la economía "solo generará problemas de competitividad del país y de la ciudad. No es una solución, por el contrario, es una barrera adicional para impulsar la competitividad".

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñónez, manifestó que el crecimiento del comercio electrónico no es sostenible, ya que "está recién desarrollándose. Es un canal que todavía es muy sensible, que no está afianzado en la economía nacional y hay que esperar a que se estabilice para poder pensar en un recaudo".

Precisó que "el comercio electrónico es un ecosistema donde se debe proteger cada eslabón, para así tener mejores resultados económicos".

Finalmente, Asomóvil insistió en que varios estudios y experiencias internacionales demuestran que gravar las telecomunicaciones "genera retrocesos en la inversión, no se recogen los recursos fiscales pretendidos e impactan el consumo de los usuarios que asocian la carga fiscal como la principal causa de su encarecimiento".