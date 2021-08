Propuesta de amnistía de Álvaro Uribe no tendría acogida en el Congreso

El borrador de acto legislativo que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre una amnistía generalizada en el país, desató todo tipo de reacciones políticas en el país.

En la reunión que sostuvo la bancada del Centro Democrático con el exmandatario, quedó claro que esta iniciativa se traducirá pronto en una reforma, que luego de hacerle los ajustes pertinentes será radicada en el Congreso de la República.

Entre los legisladores del uribismo hay buen ambiente para impulsar esta propuesta, bajo el argumento de que no es justo que personas que cometieron delitos de lesa humanidad como los miembros de las extintas Farc, sí puedan hacer política y otros que cometieron delitos menores estén inhabilitados de por vida.

Sin embargo, la propuesta de Uribe podría no tener mucha acogida en otras bancadas. Desde el Partido Conservador, a través del representante Juan Carlos Wills, consideran que la iniciativa es inconveniente porque genera más polarización en medio de la campaña electoral.

“Este tipo de propuestas lo que hacen es polarizar al país, este no es el momento para estar hablando de amnistías, mucho menos en la situación que estamos viviendo donde la gente sigue reclamando justicia para los casos de corrupción, justicia para la cantidad de delitos que se han venido presentando históricamente. Ya pasamos la página de un proceso de paz y este no es un momento político adecuado para estar hablando de una amnistía generalizada, hay que hablar de propuestas y no seguir polarizando”, indicó.

Lo mismo cree el congresista José Daniel López de Cambio Radical, quien manifestó que el planteamiento hecho por Álvaro Uribe traería completa impunidad.

“La propuesta de amnistía generalizada solamente sirve para alimentar a su fanaticada de la extrema derecha, es un globo, no tiene tiempos, no tiene votos para prosperar en el Congreso. Esta propuesta es totalmente inconveniente porque le abriría las puerta de par en par a la Corte Penal Internacional, porque pondría en seria inseguridad jurídica a quienes se sometieran a esa amnistía en lugar de pasar por la JEP”, sostuvo.

El senador Antonio Sanguino del Partido Verde, indicó que según como quedó planteado el borrador de amnistía, personas condenadas por paramilitarismo podrían verse beneficiadas.

“Es un verdadero adefesio a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Este proyecto busca resucitar políticamente a los parapolíticos que han sido los socios del uribismo, busca propinarle una estocada a la Jurisdicción Especial de Paz y pretende evitar que los paramilitares desmovilizados entreguen verdad más allá del marco de la ley de Justicia y Paz”, añadió.

En los próximos días el Centro Democrático se volverá a reunir en bancada para seguir estudiando a fondo esta propuesta, para pulir el acto legislativo y radicarlo en el Congreso con el fin de comenzar el proceso de concertación con el Gobierno y los demás partidos.