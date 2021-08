Propuesta de amnistía general desata nuevo debate entre uribismo y Petro

La amnistía general propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó un nuevo debate entre miembros del Centro Democrático y el senador Gustavo Petro en la Comisión Primera del Senado.

Para Petro, esta propuesta es viable siempre y cuando se cumplan algunas condiciones como que se conozca la verdad y se repare a las víctimas.

“Si el condenado en la perspectiva de un perdón general, de pasar a una era de paz, puede y quiere decir toda la verdad y su delito está en el marco de lo que podría ser una amnistía o un perdón social, ¿por qué no podríamos abrir la posibilidad bajo la misma tesis de Uribe?”, sostuvo.

Sin embargo, desde el uribismo le respondieron que esta amnistía general no puede ser para todo el mundo, como por ejemplo los miembros de la denominada ‘Primera Línea’, que han cometido hechos graves en medio de las protestas de la ciudadanía.

El senador Santiago Valencia indicó “que la propuesta de amnistía no es para incluir a quienes han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Con lo que usted mencionaba con los jóvenes de la ‘Primera Línea’, claro, uno de los delitos es la asonada, pero senador Petro no me diga que colgar una guaya de poste a poste a poste y decapitar a una persona que va en moto es un delito político y no me diga que atentar contra la Fuerza Pública con latas de cerveza llenas de explosivos corresponde a un delito político”.

La senadora Paloma Valencia, en una pulla al senador Petro, dijo que jamás justificará la violencia contra miembros de la Fuerza Pública y ningún ciudadano en general.

“No hay ninguna violencia que se justifique, no se justifica, senador Petro, que vayan y le prendan candela a un CAI con policías adentro, no se justifica que salgan y cojan a patadas a las mujeres policías, no se justifica que destruyan la infraestructura del transporte, ni que nos sigan haciendo violencia y que nos digan que por razones políticas todo se vale”, manifestó.

Ante esto, Petro respondió: “Yo no justifico que la juventud de un barrio rodee un CAI y lo queme con policías adentro, me está calumniando. Tampoco puedo justificar que un fiscal general detenga a 165 jóvenes en protestas, los califique de terroristas y no detenga a quienes dispararon contra ellos, porque eso no es justicia sino venganza de un Gobierno”.

Para Petro, la violencia que se vive en Colombia no la iniciaron los ciudadanos, sino los gobiernos que ha tenido el país.