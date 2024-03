Propuesta de constituyente no es una amenaza del presidente Petro: Mininterior

Durante la plenaria del Senado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió a las críticas que ha venido recibiendo el presidente Gustavo Petro por plantear la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Según Velasco, la idea del mandatario “no es una amenaza”, sino una propuesta en el marco de un posible bloqueo a las políticas que quiere implementar en el país.

“Una propuesta de asamblea nacional constituyente no es una amenaza, es una propuesta. Es una propuesta que debe pasar por el propio Congreso y luego ir al constituyente primario para que con una mayoría calificada la apruebe o no, la pregunta es si es la más conveniente para el país”, indicó.

Velasco no considera que haya un bloqueo del sistema político colombiano y todavía espera que se pueda lograr un acuerdo para sacar adelante las reformas.

“Yo creo que no hay bloqueo, yo creo que en este Congreso todavía hay margen para hacer un acuerdo político nacional, yo creo que nos ha faltado hablar, yo creo que no podemos satanizar ninguna de las propuestas”, añadió.

De igual forma, el ministro Velasco negó que el presidente Petro tenga la intención de reelegirse con una eventual constituyente.

“El presidente no está en el tema de la reelección, entre otras cosas porque ese fue un elemento central que muchos hablamos cuando decidimos apoyarlo desde una fuerza política diferente al Pacto Histórico. Los que hicimos el debate respetuoso contra la reelección de Uribe, no nos prestaremos para hacer un debate a favor de la reelección de nadie, porque eso no salió bien”, sostuvo.

El ministro Velasco dijo que el Gobierno está dispuesto a seguir dialogando con todos los sectores políticos y a introducir algunos cambios, con el fin de lograr un acuerdo que permita sacar adelante las reformas sociales con el mayor consenso posible.