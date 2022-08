Propuesta para que congresistas puedan ser ministros tiene buen ambiente

El Gobierno y las bancadas de la coalición ultiman detalles de la reforma política que se presentará ante el Congreso de la República, con la cual se buscará modificar todo el sistema electoral colombiano.

Durante la discusión de la iniciativa, algunos sectores pondrán sobre la mesa una vieja propuesta para que los congresistas puedan ser ministros.

El propósito es eliminar la inhabilidad de un año que hoy tienen los parlamentarios para poder aceptar un cargo en el Ejecutivo, cuando renuncien a las curules para las cuales fueron elegidos.

Esta idea comenzó a tomar fuerza en el Congreso de la República. Varios senadores se mostraron a favor de la misma y aseguran que sería sano para la democracia.

Le puede interesar: Partido de Vargas Lleras anuncia que votará negativo la reforma tributaria

Humberto de la Calle aseguró que, “es una vieja idea anterior al 91. Lo que hicimos en el 91 es separar esos dos carriles, pero yo hoy pensaría que puede ser de pronto útil para una mayor compenetración de la tarea ejecutiva y legislativa, no es un sacrilegio, no me parece que sea un pecado proponer eso pero se puede someter a una discusión más amplia”.

El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, aseguró que los ministros tienen una connotación política, así como los miembros del Congreso, razón por la cual esta propuesta no tendría ningún inconveniente.

“Los congresistas todos son políticos, los ministros cumplen una función política en el Gobierno, yo no ve ningún impedimento. Entiendo que viene en el proyecto de reforma y es un tema válido, además de que permite que muchos de los congresistas puedan retirarse y le den paso a una nueva generación de la política de Colombia”, indicó.

Más noticias: Suspender fumigación con glifosato no es permiso para sembrar más coca: presidente Petro

El senador del partido de la U Antonio Correa defendió esta idea y dijo que hace parte de un buen equilibrio de poderes.

“Estoy totalmente de acuerdo, hace parte del equilibrio de poderes y de todo lo que tiene que ver con un sistema parlamentario y si hay un congresista que pueda brillar y que pueda aportarle mucho al país, que a bien sea”, manifestó.

La reforma política también incluirá otros asuntos polémicos como el del transfuguismo y posiblemente el voto obligatorio, que han sido temas de una álgida discusión en el Congreso de la República.