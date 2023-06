Protestas en el Congreso en contra de la legalización del consumo de marihuana recreativa

Previo al inicio de la sesión plenaria del Senado de la República este lunes festivo, en la que está como primer punto del orden del día el último debate del proyecto que busca regular el consumo de cannabis con fines recreativos, ciudadanos llegaron hasta el Capitolio con carteles y disfraces, mostrando su desacuerdo con esta iniciativa.

Los manifestantes argumentan que si se aprueba el proyecto significaría normalizar la producción y el consumo de la hierba, brindando facilidad de acceso y generando que incluso llegue a manos de los menores de edad.

Le puede interesar: Rifirrafe entre Vargas Lleras y Petro por proceso de paz con el ELN: quisieran ver el país en guerra

“La marihuana es una droga, porque los narcotraficantes no venden café ni trigo, le estamos dando pie a que la producción se dispare, entonces a quienes la cultivan le llamaríamos hombre trabajador honrado del campo porque vende un producto más como si fuera de la canasta familiar, pero que ataca directamente el organismo de la persona desde el primer momento en que se consume”, dijo Arturo Romero, uno de los jóvenes manifestantes.

Otro de los participantes de la protesta dijo que rechaza el proyecto por una experiencia personal, pues sus amigos fueron reclutados desde niños por un grupo guerrillero, para ponerlos al servicio del negocio de la marihuana.

“Si mis amigos fueron reclutados para ir a defender campos de marihuana yo no voy a apoyar eso. A mi me mandaron a Bogotá para no ser reclutado y cuando volví me enteré que dos de ellos cayeron en baja”, dijo.

Encuentre aquí: Canales y otras novedades de WhatsApp que debe conocer

Este proyecto cursa su octavo y último debate en la Plenaria del Senado de la República, donde podría votarse en la sesión de este lunes. En caso de ser aprobado, sería un hecho sin precedentes en el Congreso.