Una enorme polémica se armó en la plenaria del Senado de la República en medio de la discusión de un proyecto de ley de autoría del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la senadora María del Rosario Guerra, el cual moderniza el mercado de capitales.

Desde la oposición se advirtió que esta iniciativa contiene un capitulo que podría beneficiar a algunas entidades financieras y a los fondos privados de pensiones que financiaron campañas políticas al Congreso, razón por la cual exigió a esos congresistas declarase impedidos.

El senador Luis Fernando Velasco dijo: “Si es cierto que las AFP (Fondos Privados de Pensiones) podrán administrar recursos del Fonpet, eso sería un beneficio gigantesco para esas AFP y si una de ellas ha financiado una campaña pues van a recibir un beneficio gigantesco de este proyecto. Si los fondos privados van a cobrar un porcentaje de los rendimientos financieros de las pensiones, si eso es cierto, por favor declárense impedidos quienes hayan recibido algún recurso”.

La senadora Aida Avella afirmó que este proyecto es un claro beneficio a las entidades financieras. “Esto es un favorecimiento a la banca y si los senadores que recibieron dinero los favorecen y el Senado declara que pueden votar, sería muy delicado, porque este proyecto beneficia a un sector que financió campañas”, sostuvo.

El senador Alexander López señaló que la oposición no puede prestarse para que este proyecto de ley pueda pasar en el Congreso.

“No nos podemos prestar para que estos proyectos pasen, porque se están violando las normas en nuestro país. Los bancos financian a congresistas y los congresistas como autores presentan leyes y las sacas adelante para beneficiar a esos que financiaron sus campañas”, sostuvo.

Ante esta polémica, la senadora María del Rosario Guerra se pronunció diciendo que no es cierto que vaya a haber beneficios para el sector financiero, aunque es partidaria de que los congresistas presenten los impedimentos correspondientes.

“A la izquierda no le gusta y está en su legítimo derecho, pero que no desinforme y no mienta porque no hay nada sobre bancos y no es cierto que hay interés de beneficiar a un sector específico”, dijo.

“Hay una realidad: muchos partidos y muchos de nosotros recibimos para nuestras campañas aportes de algunas entidades financieras, tenemos que declarar eso y se declaró como impedimento, como siempre pasa en todos los proyectos de ley”, añadió.

La senadora Guerra explicó que este proyecto de ley de mercado de capitales fortalece el marco regulatorio, genera más competencia, mejora la gobernanza de las entidades, actualiza los marcos normativos y busca el beneficio general de la ciudadanía.